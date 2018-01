Miguel revive época áurea do boxe Por alguns instantes, terça-feira, o Baby Barioni, na zona oeste de São Paulo, respirou os ares dos anos 60 e 70, décadas em que apesar da falta de estrutura o boxe brasileiro criou seus ídolos. A entrega, com 28 anos de atraso, do cinturão dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe (CMB) a Miguel de Oliveira foi só o pretexto para a velha guarda do esporte se encontrar e reviver em parte aquela época. ?Temos aqui nesta noite o prazer de receber a história do pugilismo nacional?, anunciou apoteoticamente o presidente da Federação Paulista de Boxe, Newton Campos. O homenageado, meio sem jeito, subiu ao ringue para receber o belo cinturão de Éder Jofre, o primeiro campeão mundial pelo Brasil ? dos galos, em 1960. ?Fico emocionado em poder corrigir essa falha histórica?, disse Éder. ?Ficou bem nele o cinturão, hein??, brincou o medalhista olímpico em 1968, Servílio de Oliveira. Miguel, com 56 anos, já não tem a forma física do longínquo 7 de maio de 1975, quando, em Mônaco, derrotou o espanhol José Duran por pontos. A idade chegou e a fama... ?Popularidade só tenho entre o pessoal que gosta do esporte. Na rua, ninguém me reconhece.? E dinheiro? ?Ninguém da minha época ficou rico?, responde seco. Mesmo assim não reclama. ?Fiz vários amigos nesse meio, o boxe é minha vida.? Receber após tanto tempo o cinturão ? que havia sido extraviado na época do título ?, para ele, acabou tendo um viés positivo. ?Pelo menos consegui rever várias pessoas e saber que ainda reconhecem o que fiz como pugilista.? Hoje, Miguel ganha a vida como preparador físico em academias da cidade. Antes, arriscou-se como treinador de boxeadores como Adílson Maguila Rodrigues ? que não compareceu à cerimônia. Ficou com ele até o momento em que o pugilista decidiu se aventurar nos Estados Unidos. ?Ainda não era hora de ele lutar no exterior.?