Mike Tyson é detido por dirigir embriagado e portar cocaína A vida de Mike Tyson sofreu mais um nocaute. O ex-campeão mundial dos pesos pesados foi preso nesta sexta-feira, em Scottsdale, no Arizona, por suspeita de estar dirigindo sua BMW sob influência e porte de cocaína. ?Ele me disse que é viciado?, afirmou o sargento Larry Hall. Tyson, de 40 anos, deixou a casa noturna Sugar Daddys por volta da 1h45 da madrugada. Em alta velocidade, quase colidiu seu carro com o da polícia. Abordado, segundo um policial, o ex-pugilista tentou ?limpar o pó branco? que estava no console de sua BMW. ?Ele admitiu que os dois sacos de cocaína encontrados eram dele e disse que costuma consumir a droga sempre que está ao alcance de suas mãos.? Segundo Hall, Tyson mostrava sinais de desequilíbrio, mas aceitou pacificamente ser submetido a um exame de sobriedade ainda no local da prisão. Intimado, Tyson compareceu à Corte Superior do Condado de Maricopa durante a manhã, vestindo camisa esporte, calça jeans e tênis. Ouviu o xerife Joe Arpaio em silêncio e sem a companhia de um advogado. Demonstrava nervosismo ao não parar de apertar os dedos das mãos. Enquanto o processo estiver em andamento, Tyson poderá ser submetido a exames sem aviso prévio. Em 16 de janeiro, o ex-Iron Man do boxe tem novo depoimento marcado em audiência preliminar. Atualizada às 18h53