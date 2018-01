Mike Tyson é o número 1 do CMB Presidente do Conselho Mundial de Boxe, José Sulaiman reconfirmou Mike Tyson como primeiro colocado do ranking dos pesados em fevereiro, recusando pressões para excluir o pugilista. Dirigentes esportivos norte-americanos sugeriram que Tyson deveria perder o posto por ter se recusado a fazer exame antidoping depois da vitória sobre Andrew Golota. O CMB, dessa forma, endossou as negociações para o combate entre o campeão Lennox Lewis e Mike Tyson, no segundo semestre. Leia a íntegra da reportagem de Castilho de Andrade no Jornal da Tarde