Mike Tyson engorda sete quilos Mike Tyson subirá ao ringue para enfrentar o dinamarquês Brian Nielsen, neste sábado, sete quilos mais pesado que na sua última luta, a um ano. A pesagem desta quinta-feira apontou que Tyson está com 108,6 kg. O excesso de peso, segundo o ex-campeão mundial dos pesos pesados, faz parte de uma dieta e do novo regime de treinamentos. O técnico Tommy Brooks é quem teria o orientado a aumentar de peso. O seu adversário está com quase dez quilos a mais: 117,8 kg na pesagem desta quinta-feira, marcada pela tradicional troca de insultos. Um dos sparrings de Tyson, Stacy McKinley, disse que o dinamarquês parecia uma ?melancia?. Brooks disse que Tyson não perdeu a agilidade por causa do peso. ?pergunte aos sparrings se tem velocidade e potência?.