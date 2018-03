Mike Tyson estréia em julho no K-1 O ex-campeão mundial dos pesos-pesados, Mike Tyson, vai mesmo deslocar o eixo de sua carreira. Em julho deste ano, ele deverá estrear no K-1 - um tipo de luta combina elementos do kickboxing, do caratê e do taekwondo - segundo anúncio feito nesta quarta-feira pelos organizadores do campeonato. "Depois de vários meses de negociação com Tyson e seus representantes, assinamos um contrato em 11 de abril", declarou o produtor de torneios de K-1, Sadaharu Tanikawa. Os organizadores não quiseram revelar o valor do contrato nem o oponente de Tyson. No entanto, anunciaram que o boxeador subirá ao ringue em por volta do dia 31 de julho. O combate acontecerá em alguma cidade dos Estados Unidos, devido aos problemas que o boxeador tem para conseguir um visto que lhe permita entrar no Japão, país onde os organizadores queriam acontecesse a estréia de Tyson no K-1.