Mike Tyson fará papel de boxeador em filme de Bollywood

Mike Tyson, ex-campeão dos pesos pesados, assinou contrato para participar de um segundo filme em Bollywood, no qual interpretará um boxeador. Intitulado "Licence to Kill" (Licença para Matar), o thriller de ação terá o boxeador norte-americano imitando sua vida real, segundo o jornal Mumbai Mirror. O ex-campeão participou de um vídeo promocional de um recém-lançado filme de Bollywood, mas a aparição recebeu uma resposta tão positiva do público que o diretor incorporou o número ao filme. "Havia decidido fazer um filme com ele mais tarde, mas depois que a participação dele no clipe recebeu uma resposta tão incrível, decidi começar o filme mais cedo", disse o produtor Firoz Nadiadwala. O diário disse que Tyson vai receber um "grande salário" pelo novo filme - que contará com a participação de três atores famosos e será conduzido por um renomado diretor --, mas não forneceu nenhuma cifra. Tyson se tornou o mais jovem campeão dos pesos pesados do mundo em 1986, mas foi proibido de lutar por um ano e multado em US$ 2,85 milhões (cerca de R$ 5,5 milhões) depois que mordeu um pedaço da orelha do boxeador Evander Holyfield durante uma luta em 1997.