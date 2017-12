Mike Tyson faz caridade em São Paulo Um personagem que combina o desprendimento de oferecer 100 dólares a uma menina de rua, sensibilizado com o fato de estar descalça e fazer frio, com o que pareceu um gesto agressivo, apenas instantes depois: ?Se você se aproximar, eu te dou um soco?. O Mike Tyson que está hospedado em São Paulo, desde a noite de terça-feira, confere em todos os rounds com o Mike Tyson, o Iron Man que a história do boxe imortalizou. Segundo seu amigo cubano Alex Fraga, residente em Nova York, o ex-peso pesado campeão do mundo pediu ao motorista de táxi Sérgio Castelhone, que o transportava, na noite desta quarta, da churrascaria Barbacoa ao hotel Crowne Plaza, onde está hospedado, para parar o carro na avenida São Gabriel. Depois questionou, de acordo com Fraga: ?Como pode, num país tão bonito como este, que crianças andem descalças com esse frio?? Teria dito ainda, pelo que explicou Fraga: ?Prefiro dar 100 dólares a uma criança que a uma prostituta?. Tyson viajou para Buenos Aires, a convite da produção do programa de Diego Maradona. Junto dos amigos Alex Fraga, Darryl Francis e Earl Martin resolveu parar no Brasil. Terça-feira, às 23 horas, fez check-in no hotel localizado na rua Frei Caneca, próximo à avenida Paulista, na suíte presidencial 904, ao preço de 500 dólares por dia. E causou furor de cara. ?Incrível como uma única pessoa é capaz de alterar toda a rotina do hotel?, disse, nesta quarta, um funcionário. Mas Tyson, como nos bons tempos de ringue, não demonstrou cansaço. Já uma hora e meia depois queria conhecer a noite paulistana. Seu rumo: a famosa casa Café Photo. O combate foi longo, regressou às 4h30. Há quem jure que Tyson e seus amigos tentaram entrar com 6 mulheres no hotel. E conseguiram, em total contradição com o que o amigo cubano afirmara. O pessoal do hotel recusa-se a informar qualquer coisa. Tyson parece estar em boa forma física, pois não despertou tarde, a ponto de encontrar aberto ainda o salão onde é servido o café da manhã. Sem cerimônia, comportou-se como qualquer mortal, em meio a outros hóspedes. Também não ordenou nada de especial para o almoço: bife, seguido de feijoada e, para rebater o cruzado do prato pesado, um chazinho de camomila. O período da tarde serviu para ganhar fôlego para a segunda noite de combate, nesta quarta. Antes, reabasteceu-se de energia: carne. Deixou o hotel às 19 horas para ir à churrascaria. Foi nesse momento que sua reação sugeriu ser uma ameaça de nocautear um jornalista, na porta do hotel. Mas, na seqüência, foi comedido, para os seus padrões: ?Vocês estão me deixando nervoso. Deixem eu comer que estou com fome?. O jantar na churrascaria não demorou. Às 21h15 já estava no hotel. ?Só dou entrevista por dinheiro?, afirmou. Soube-se que a TV Globo tentou um encontro de Eder Jofre com o norte-americano. Mas Jofre teria se recusado, alegando que Tyson não é um bom exemplo para o boxe. O peso pesado nunca escondeu sua admiração pela técnica de Jofre. Armando Giglio é o motorista que foi buscar o Iron Man no aeroporto, na chegada a São Paulo, e o levará nesta quinta para Congonhas, onde deverá embarcar para o Rio. ?Ele fala com todos e já o vi várias vezes dar gorjeta de 100 dólares. Eu ainda não recebi a minha?.