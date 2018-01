Mike Tyson visita o mausoléu de Mao Tsé-tung na China O ex-campeão mundial dos pesos pesados Mike Tyson, admirador confesso do fundador da República Popular da China, Mao Tsé-tung, fez uma visita surpresa ao mausoléu que guarda seus restos mortais em Pequim, informou nesta segunda-feira o jornal China Daily. "Eu me sinto realmente insignificante ao lado dos restos do presidente Mao", disse o pugilista, que acrescentou que "é uma grande honra poder visitar o mausoléu". Tyson, que tem o rosto do líder comunista tatuado no braço direito, chegou na quinta-feira a Xangai para inaugurar um clube noturno do qual é co-proprietário e, viajou de surpresa à capital para ver o corpo embalsamado de Mao na Praça da Paz Celestial. A admiração do campeão dos pesos pesados mais jovem da história pelo presidente Mao surgiu durante os três anos que Tyson passou na prisão por estupro. O boxeador recebeu depois uma escultura das mãos de Pan Qinglin, membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês que foi quem lhe convidou pessoalmente a visitar Pequim, e prometeu retornar ao país asiático em junho, inclusive para competir.