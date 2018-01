Mike Tyson volta a lutar neste sábado O norte-americano Mike Tyson, de 35 anos, volta a lutar neste sábado, depois de praticamente um ano - o último confronto foi em outubro de 2000, quando venceu o polonês Andrew Golota, no segundo assalto, em Michigan. O adversário da vez é Brian Nielsen, da Dinamarca, conhecido em seu país como "Super Nielsen". A disputa acontece em Copenhague, no Parken Stadium, às 20 horas (de Brasília). Leia a íntegra no Jornal da Tarde