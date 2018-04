Mil Milhas: favoritos na pole

A dupla favorita para conquistar o título da Le Mans Series nas Mil Milhas, amanhã, o português Pedro Lamy e o francês Stéphane Sarrazin, da Peugeot, irá largar na pole position. Com o modelo 908, eles estabeleceram, ontem em Interlagos, na sessão que definiu o grid, o tempo de 1min18s787. A pole position do GP do Brasil de Fórmula 1, dia 20, ficou para Felipe Massa, Ferrari F2007, com 1min11s931. Os carros da Le Mans Series são, no caso dos 4.309 metros do circuito de São Paulo, apenas cerca de 7 segundos mais lentos. O principal adversário de Lamy e Sarrazin na luta pelo Mundial, o francês Jean-Christophe Boullion, com Pesacarolo-Judd, parceiro de Emmanuel Collard, obteve a quarta colocação, com 1min23s115. Mas Pedro Lamy diminiu o impacto de estar à frente. "Será a corrida mais longa da temporada, a forma de encararmos a prova é diferente." Lamy e Sarrazin somam 36 pontos e vinham de três vitórias seguidas no campeonato, Valência, Nurburgring e Spa-Francorchamps, até não pontuar em Silverstone. A corrida do Brasil é a última do calendário. Já Boullion tem 34 e vem de três pódios seguidos, terceiro em Nurburgring e segundo em Spa e Silverstone. A distribuição dos pontos é a mesma da Fórmula 1. Collard não disputou a etapa de Valência e está com 30 pontos, em terceiro. Podem também ser campeões Marc Gene e Nicolas Minassian, a outra dupla da Peugeot, com 28 pontos. Ontem eles treinaram muito bem: segundo tempo, 1min18s977. Gene é piloto de testes da Ferrari. Quatro categorias compõem a Le Mans Series, de acordo com as características de potência dos carros. A principal é a LMP1, onde estão as equipes Peugeot, Pescarolo e Creation. Ontem, Jamie Campbell-Walter, Felipe Ortiz e Stuart Hall, com Creation-Judd, ficaram com o terceiro tempo na classificação, 1min22s254. Na LMP2, o melhor foi o Zytek do trio Juan Barazi, Michael Vergers e Karim Ojjeh, 1min23s449, e quinto tempo no geral. Em sexto no geral e segundo na LMP2 surge o primeiro brasileiro, Mario Haberfeld, com o Radical-Judd, parceiro de Warren Hughes e Darren Manning, com 1min24s609. Na LMGT1. a equipe do Corvette, formada por Oliver Gavin, Patrice Goueslard e Olivier Beretta registrou o primeiro tempo, oitavo no geral, 1min29s296, e na LMGT2 os melhores foram Pierre Ehret, Lars Erik Nielsen e Dick Werner, com Porsche 997, com 1min33s017. A largada, amanhã, será às 12 horas.