Milan bate o Celtic e os dois se classificam Com um gol de Inzaghi, o Milan venceu o Celtic por 1 a 0 em Milão e confirmou o 1º lugar do Grupo D da Copa dos Campeões da Europa. O Celtic também passou para a 2ª fase. No outro jogo, o Benfica derrotou o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, por 2 a 1. Ambos estão eliminados.