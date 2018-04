Milan busca embalo contra o Tottenham na Liga dos Campeões da Europa

MILÃO - Titular absoluto da seleção brasileira há quatro anos, Robinho, enfim, tem conquistado o mesmo prestígio no Milan. Às 17h45 (horário de Brasília), no San Siro, ele coloca a boa fase à prova contra o Tottenham, da Inglaterra, num dos jogos que abrem as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira. Na Espanha, o Valencia pega o Schalke 04, da Alemanha.

Desde que chegou à Itália, após a Copa do Mundo, Robinho tenta se firmar como ídolo. E este reconhecimento tem vindo com a reação do Milan no Campeonato Italiano, em que o ex-santista tem sido protagonista. Com gols e boas atuações, ele ajudou o time a chegar à liderança isolada da competição, com 52 pontos. No último fim de semana, na vitória sobre o Parma (4 a 0), saiu do banco na etapa final para marcar duas vezes.

O desafio agora é repetir o mesmo desempenho na Liga dos Campeões, em que o Milan tem patinado. Na primeira fase, sobreviveu ao forte Grupo G graças a duas vitórias sobre o Auxerre - contra Real Madrid e Ajax, foram empates e derrotas.

Para esta terça, o técnico Massimiliano Allegri confirmou o trio com Robinho, Alexandre Pato e Ibrahimovic. No Tottenham, Gareth Bale, destaque na fase de grupos, foi vetado, mas o holandês Rafael van der Vaart, que era dúvida, está confirmado.