Milan dá como certo o retorno de Kaká ao time

MILÃO - Falta pouco para a volta de Kaká ao Milan ser sacramentada, mas em Milão ninguém mais tem dúvida de que a negociação terminará com final feliz. O presidente Silvio Berlusconi se diz "muito otimista", os jogadores já falam do craque como novo companheiro, o técnico Massimiliano Allegri sorri à simples menção do nome de Kaká e, em volta do estádio San Siro, ambulantes já vendiam a camisa do time com o nome do ídolo. Para completar o domingo, o time venceu o Bologna por 2 a 1.

Milan e Real Madrid já entraram em acordo para que Kaká fique no clube italiano de graça até junho de 2015, quando expira seu contrato na Espanha. Falta apenas o acerto salarial do jogador com o Milan. Como a carga de impostos é bem mais pesada na Itália do que na Espanha (43% contra 24%), o clube quer pagar bem menos do que os 9 milhões (R$ 25 milhões) que ele recebe no Real. E como Kaká disse que está disposto a fazer tudo para voltar ao Milan, o acordo é dado como certo.

Se Kaká está chegando, Robinho pode sair antes do dia 31 - quando será fechada a janela de transferências. Ontem, depois de ter passado dias dizendo que não tinha interesse em Balotelli, o vice-presidente Adriano Galliani admitiu a vontade de contratar o atacante do Manchester City. "Se reduzirem o preço (o clube inglês pediu 37 milhões, o equivalente a R$ 100,6 milhões) vou para a Inglaterra negociar", afirmou. Nesse caso o clube retomará a conversa com o Santos para vender Robinho, porque precisará levantar dinheiro e diminuir o número de atacantes no elenco. Ontem Robinho ficou no banco e não entrou.

O meia Sneijder, ex- Inter, acertou neste domingo com o Galatasaray. Ele assinou por três anos e meio.