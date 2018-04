Milan e Kaká se unem para tentar dobrar o Real Madrid

SÃO PAULO - O calvário de Kaká no Real Madrid está perto do fim. E se não houver nenhuma grande reviravolta, ele voltará a jogar pelo Milan antes de 31 de janeiro, quando se fecha a janela de transferências na Europa. A negociação avançou bastante nesta quinta-feira, tanto que a mulher do craque, Carol Celico, escreveu em sua conta no Twitter: "Até breve, Milão!"

Nas entrevistas, o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, diz que é "quase impossível" tirar o craque do Real Madrid por causa de seu alto salário ( 9 milhões por ano, o equivalente a R$ 25 milhões), mas por trás das cortinas se movimenta para viabilizar a operação.

O dirigente já tinha conversado com Kaká e com seu pai, Bosco, e ontem se reuniu com Gaetano Paolillo - agente italiano do meia - na sede do Milan. À noite, Galliani revelou que a negociação com o Real Madrid está em andamento.

Os clubes estão costurando os detalhes de um empréstimo gratuito por 18 meses, até a Copa de 2014 - quando faltará um ano para que expire o contrato de Kaká com o Real Madrid.

Redução salarial. O meia está disposto a ajudar. Aproveitando os dois dias de folga que o técnico José Mourinho deu para o elenco do Real Madrid após a vitória sobre o Valencia, terça-feira, pela Copa do Rei (jogo em que não ficou nem no banco), ele foi com a família para Milão. Quarta-feira jantou com Robinho, Abate e Antonini no Fingers Garden, restaurante japonês que pertence a Seedorf. Na saída, entrevistado pela emissora de tevê Sky Sport, deu declarações importantes: "Minha situação no Real Madrid não é boa nem para mim nem para o clube, e já disse aos dirigentes que estou disposto a colaborar para que se encontre uma solução. Se o Real e o Milan chegarem a um acordo, estou pronto a fazer tudo para voltar."

A contribuição, claro, seria aceitar ganhar bem menos. Com a saída de um ano e meio para cá de medalhões como Ibrahimovic, Thiago Silva, Seedorf, Nesta, Pirlo, Gattuso, Inzaghi e Pato, o Milan deu uma bela enxugada em sua folha de pagamento. O jogador mais bem pago hoje é o atacante Robinho, que recebe 4,8 milhões (R$ 11,5 milhões) por ano.

O clube sabe que teria de pagar mais do que isso a Kaká, mas não pode chegar nem perto do que ele ganha no Real Madrid. E é aí que entra o detalhe que ainda precisa ser acertado com o Real: decidir o valor que os espanhóis pagariam para ajudar a bancar o salário do craque.

Os dirigentes do Milan se mostram confiantes em contar com a ajuda do Real, e na Espanha a contribuição é vista como um sacrifício compensador. O clube negociaria um jogador que não faz parte dos planos de Mourinho, é criticado pela torcida e custa caro (recebe seu salário livre de impostos). Assim, se lhe pagar, por exemplo, 2 milhões (R$ 5,4 milhões) por ano, fará uma economia considerável.

EUA em 2014. Ontem surgiram rumores de que o Fluminense estaria interessado em Kaká, mas ele não quer voltar ao Brasil. E também não quer ir para os Estados Unidos (o Los Angeles Galaxy gostaria de tê-lo no lugar de Beckham e o New York Red Bull também o deseja) porque teme perder espaço na seleção se for para um campeonato tão fraco.

Segundo uma fonte europeia ligada a um dos patrocinadores de Kaká, a ida dele para o futebol norte-americano é certa depois da Copa do Mundo. Com 32 anos, não terá mais grandes ambições e poderá encerrar a carreira numa liga bem pouco exigente. Além disso, ele gosta muito do país e tem vontade de morar lá um dia.

A volta de Felipão à seleção o animou muito, porque o técnico o levou para o Mundial de 2002 quando ele era um garoto de 20 anos e já sinalizou que conta com ele no grupo que pretende preparar para a Copa do ano que vem. Por isso, Kaká quer disputar um campeonato de bom nível e defender um time em que possa jogar com frequência. O Milan - que precisa de talento no meio de campo - e o Campeonato Italiano são perfeitos para os planos do craque.