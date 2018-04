Milan pega Livorno atrás da reabilitação A goleada por 4 a 0 para a Inter obriga o Milan a mostrar serviço hoje, contra o Livorno. Fora de casa, o time do técnico Leonardo tenta o 2º triunfo e espera contar com melhor atuação de Ronaldinho Gaúcho, que saiu sob vaias no clássico milanês. A líder Juventus, com Diego em alta, encara a Lazio e tenta manter-se 100%.