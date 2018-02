Milan sofre, vence e faz final com o Boca

A final que todos esperavam vai ocorrer. Milan e Boca Juniors se enfrentarão na decisão do Mundial de Clubes, no domingo, às 8h30 (de Brasília), em Yokohama. Os dois conquistaram três títulos mundiais e buscarão o tetra em jogo que promete ser emocionante e equilibrado. A decisão atrai grande atenção na Ásia e vai lotar o estádio que abrigou a final da Copa de 2002, vencida pelo Brasil. Os italianos sofreram para passar pela semifinal, em que derrotaram o Urawa Red Diamonds, do Japão, por modesto 1 a 0, gol marcado no segundo tempo. O gol, aliás, surgiu dos pés do principal jogador. Aos 22 minutos da etapa final, Kaká avançou pela esquerda e cruzou com perfeição. O holandês Seedorf não desperdiçou a oportunidade: 1 a 0. O meia brasileiro foi aplaudido até mesmo pelos japoneses que, claro, torceram pelo Urawa. Kaká vive a melhor fase da carreira e, na segunda-feira, deverá ser confirmado como melhor jogador do mundo, em eleição promovida pela Fifa. Ontem foi considerado o melhor de 2007 pela revista inglesa World Soccer. ''''Parece que a Bola de Ouro (prêmio dado pela revista France Football) o estimulou, ele desequilibrou o jogo'''', afirmou Carlo Ancelotti, técnico do Milan. ''''Na final com o Boca, ele voltará a ser fundamental.'''' A festa do Milan - e a final esperada - quase foi prejudicada por um brasileiro. Pouco antes do gol de Seedorf, o atacante Washington, do Urawa, chutou com categoria e exigiu ótima defesa de Dida. Washington negocia o retorno ao Brasil - o destino deverá ser o Fluminense. Passado o susto, o Milan pensa, agora, na revanche com o Boca. Em 2003, os dois fizeram a final no Japão. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, os argentinos conquistaram a vitória nas cobranças de pênalti (3 a 1). Desta vez, de acordo com a imprensa européia, os italianos, ganhadores da Copa dos Campeões, levam amplo favoritismo. Mas o Boca não costuma se intimidar e vem mostrando, nos últimos anos, sua força em decisões. Na final da Libertadores de 2007, arrasou o Grêmio (3 a 0 em Buenos Aires e 2 a 0 em Porto Alegre). A classificação do Boca Juniors para a decisão foi tão difícil quanto a do Milan. Anteontem, o time de Buenos Aires sofreu para vencer o Etoile du Sahel por 1 a 0. ''''Será um jogo equilibrado, como costuma ser uma final'''', analisou Kaká. ''''Fiz o máximo que pude hoje (ontem) e quero muito ganhar o Mundial.''''