Milão é palco de duelo de finalistas

Nove meses depois de terem se enfrentado em Madri na decisão do título, Internazionale de Milão e Bayern de Munique se reencontram nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), em Milão pela Liga dos Campeões. O time italiano venceu no Santiago Bernabéu por 2 a 0 com gols do argentino Diego Milito, que não jogará por estar machucado.

A Inter tentará salvar a honra dos times da Itália na competição. Semana passada, na abertura das oitavas de final, o Milan perdeu em casa para o Tottenham por 1 a 0 e a Roma foi derrotada diante de sua torcida pelo Shakhtar Donetsk por 3 a 2.

Será a primeira partida da Inter sob o comando de Leonardo no torneio europeu - na 1.ª fase o técnico foi o espanhol Rafa Benítez. "Somos os defensores do título e tenho certeza de que o time se comportará como campeão", afirmou o treinador.

A outra partida será disputada na França: Olympique de Marselha x Manchester United.

