Milinkovic vai reforçar a Unisul O argentino Marcos Milinkovic, o melhor jogador do Mundial de vôlei de 2002, volta a jogar no Brasil. Reforçará a Unisul (Florianópolis) do técnico Carlos Weber, seu amigo. Marcos jogou na Cocamar (95), Chapecó (96) e Olympikus (97 a 99). Desde 99 estava na Itália (Treviso e Milão). A Unisul terá ainda: Badá, Schwanke, André Heller, Dirceu e Marcelinho.