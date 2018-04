Milito inspira vitória do Inter de Milão

O Inter ficou para trás depois que Jeda marcou um gol de pênalti por falta de Maicon sobre Alessandro Matri na grande área.

O técnico José Mourinho, que depois foi retirado de campo por discutir com os árbitros, colocou o centro-avante Mario Balotelli depois do intervalo para mudar a tática, uma decisão que deu certo da mesma forma que havia funcionado no fim de semana passado na vitória por 2 a 0 contra o Parma.

A boa pressão de Samuel Eto'o forçou a defesa do time adversário a ceder a bola e o argentino Milito disparou para marcar no começo do segundo tempo. Ele marcou novamente depois de cinco minutos ao receber um cruzamento.

Milito assinou contrato com o Inter no período de transferência depois de uma boa temporada no Gênova. Ele agora conta 28 gols marcados em 35 participações em jogos da Série A do campeonato italiano.

O Inter, que empatou em 0 a 0 com o campeão pela Copa dos Campeões Barcelona na quarta-feira, está em terceiro na tabela com 10 pontos.

O líder Juventus completou quatro vitória em quatro jogos depois de ganhar por 2 a 0 contra o Livorno no sábado. E o Samporia juntou-se a eles no topo depois de assegurar o máximo de pontos dos primeiros quatro jogos da temporada pela primeira vez com uma goleada de 4 a 1 no Siena.

GOL DE CLASSE

Clarence Seedorf, jogando na posição de Ronaldinho que está afastado porque está com gripe, marcou um gol com classe no segundo tempo para dar a vitória ao Milan. Ainda assim, a equipe visitante do Bolonha conseguiu empatar no final da partida.

Seedorf ganhou a bola perto da sua própria grande área e, apesar de pedidos de falta do Bolonha, passou para Massimo Ambosini e acelerou para o meio de campo.

Ambrosini devolveu para o holandês com um passe inteligente e Seedorf cortou pelo meio da fraca defesa e marcou já perto da rede.

O reserva Filippo Inzaghi, que substituiu o ineficiente Klaas Jan Huntelaar, acertou na trave no fim do jogo.

O Gênova, que estava a caminho da quarta vitória como o rival Sampdoria, perdeu o 100% de aproveitamento com uma derrota por 3 a 1 em Chievo.

Julio Cruz conseguiu empatar em 1 a 1 para o Lazio em Catania enquanto o Parma venceu contra o Palermo por 1 a 0. O Atalanta ficou no na lanterna da tabela sem pontos depois de perder por 4 a 1 em Bari. O AS Roma recebe a Fiorentina mais tarde hoje.