Minas bate Campos e está na final O MRV/Minas garantiu a classificação para a final da Superliga Feminina de Vôlei, neste sábado à noite, ao derrotar o Automóvel Clube/Campo, por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/20 e 25/17. Desta forma, a equipe do técnico Antônio Rizola fechou a série melhor-de-cinco em 3 a 1. O adversário do Minas na decisão será o BCN/Osasco, que eliminou o Rexona.