Minas conquista o título sul-americano O Pitágoras/Minas conquistou ontem o título inédito do 44º Sul-Americano de Clubes Campeões de Basquete, que reuniu os melhores times do continente. O campeão chegou à taça com quatro vitórias, em cinco jogos. Na final, em Brasília, o Minas bateu o Duros de Lara, da Venezuela, por 89 a 74. O brasileiro Soró foi o cestinha da partida - ele marcou 27 pontos.