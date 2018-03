Minas derrota Osasco por 3 sets a 2 O MRV/Minas precisou do tie-break para vencer, nesta quinta-feira à noite, o Finasa/Osasco na segunda partida da final em série melhor-de-cinco da Superliga Feminina de Vôlei. As parciais foram de 25/21, 26/24, 25/21, 25/19 e 15/10. A série está empatada (1 a 1) e o terceiro jogo será no domingo, no Ibirapuera, às 13h30. "É como se fôssemos jogar em uma quadra neutra", diz Paulo Cocco, assistente de José Roberto Guimarães, técnico de Osasco e da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei.