Minas e Banespa duelam na Superliga O destaque deste sábado da Superliga Masculina de Vôlei é o confronto entre dois favoritos ao título: Telemig/Minas e Banespa/Mastercard, que jogam às 19h30, em Belo Horizonte. O Minas está na vice-liderança da competição e o Banespa, em terceiro lugar. "O lado psicológico será o diferencial da partida. Os dois times não estão jogando o seu melhor vôlei. Espero que, com garra e determinação, os jogadores possam se empenhar ao máximo para fazer um belo espetáculo", diz Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, técnico do Telemig/Minas. Na liderança está a Unisul, que enfrenta fora de casa a UCS, às 19h. O time de Caxias do Sul está na última posição da competição. A rodada deste sábado ainda terá Palmeiras/Guarulhos x Lupo/Náutico/Fundesport, às 18h, Ulbra x Wizard/Suzano, às 19h30, e Bento Gonçalves x Shopping ABC/Santo André, às 20h. Na Superliga Feminina, o destaque é o líder BCN/Osasco, que recebe a Cadsoft São José, sexto colocado, às 18h30. Outros jogos: Automóvel Clube/Campos x MRV/Minas, às 12h; Macaé/Nuceng x Rexona/Curitiba, às 17h; Açúcar União/São Caetano x Blue Life/Pinheiros, às 18h.