Minas e Banespa na hora do desempate Telemig/Minas e Banespa/São Bernardo jogam neste sábado pelo desempate na final da Superliga Masculina de Vôlei. Quem vencer em Belo Horizonte, às 18 horas, ficará a uma vitória do título - a série melhor-de-cinco está empatada em 1 a 1. O jogo será transmitido pela SporTV e pela Cultura. O Banespa viajou na manhã de sexta-feira para Minas. O técnico Mauro Grasso exige que a equipe entre em quadra totalmente concentrada. "Nós jogamos pouco concentrados nos jogos em que perdemos do Minas. No último jogo, encontramos a conscientização que é necessária para vencer", explicou. Do lado do Minas, o técnico Marcos Miranda considerou atípica a última partida, que sua equipe perdeu por 3 sets a 1. "O último jogo é uma página virada e estamos conversando com os jogadores para elevar o moral do grupo e colocar na cabeça de cada um que o importante é fazermos e bem o dever de casa", disse.