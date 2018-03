Minas é finalista na Superliga Feminina O MRV/Minas é o primeiro finalista da Superliga Feminina de Vôlei. Jogando fora de casa, a equipe mineira venceu neste sábado o Pinheiros/Blue Life, por 3 sets a 0, na quarta partida da semifinal e fechou a série em 3 a 1. Com parciais de 25/20, 24/14 e 25/13, o Minas não deu chances para equipe paulista se recuperar. Pelo segundo ano consecutivo o Minas vai à final. Na edição anterior da competição, o Finasa/Osasco levou a melhor. Já o Pinheiros, não chegou sequer às semifinais, terminou em sétimo. ?Entramos com tudo na quadra para liquidar o Pinheiros e deu certo. O time todo jogou bem e vamos recuperar nosso título?, disse a oposto Scheila. A jogadora, de 20 anos, também atuou pelo Minas nas duas últimas finais da Superliga, quando foi campeã, em 2002, e vice no ano passado.