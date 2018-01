Minas e Osasco em quadra pela Superliga A única partida da Superliga Feminina de vôlei nesta terça-feira terá o confronto entre duas equipes que por três anos consecutivos fizeram a final da competição: em Belo Horizonte, às 20h30, o Fiat/Minas recebe a Finasa/Osasco, com transmissão da SporTV. "Esse jogo é um clássico, apesar de o time deles ter se renovado", diz Paulo Coco, técnico do time de Osasco, sobre o adversário, que tem Emmanuel Arnaout, o "Manu", no comando. "O que importa é que, apesar de jovens, as jogadoras deles têm qualidade. Fizemos um jogo equilibrado na Salonpas Cup. Vencemos por 3 a 2".