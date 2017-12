Minas e Suzano se enfrentam pela Superliga Líder da Superliga Feminina de Vôlei, o MRV/Minas entra em quadra quinta-feira com o apoio da torcida, às 20 horas, contra o Ecus/Suzano, que ocupa apenas a sétima colocação. O time de Virna e Arlene, ambas da seleção brasileira, fez tês partidas e venceu todas. Já as meninas de Suzano, que estão participando pela primeira vez da Superliga, perderam os três jogos. O Rexona/Ades, outro favorito ao título, joga em casa contra o Macaé Sports, vice-líder, às 18 horas (com SporTV). O time de Curitiba está na nona posição porque fez apenas um jogo. Completando a quarta rodada, o Sesi Esporte, oitavo colocado, joga em Belo Horizonte contra o Açúcar União/São Caetano, terceiro, às 19h30. Na competição masculina, também nesta quinta, quatro jogos serão realizados. O destaque fica para o confronto entre Banespa/Mastercard, quinto, e UCS/Colombo, oitavo, que jogam às 20h30 em São Bernardo, com transmissão da SporTV. Outras partidas: Shopping ABC/Santo André e Telemig/Minas; Wizard/Suzano e Intelbrás/São José e Shopping Jaraguá/Náutico e Unisul.