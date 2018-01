Minas e Ulbra abrem Superliga de Vôlei A Superliga Masculina de Vôlei será aberta nesta quarta-feira com a disputa entre Telemig/Minas e Ulbra/Ferraz, que se enfrentam às 20h, em Belo Horizonte. O jogo será transmissão da SporTV. O Minas é um dos favoritos ao título e será comandado pelo técnico argentino Jon Uriarte, que levou o grupo à conquista do título paulista. Do lado da Ulbra, o destaque é o técnico Ricardo Navajas. Na Superliga Feminina, a Finasa/Osasco apresentou nesta terça o novo uniforme das jogadoras, que terá camisas sem mangas. O grupo estréia no sábado, em casa, contra o Flamengo. Durante a apresentação, a mais badalada das atletas foi Paula Pequeno, grávida de três meses. ?As meninas estão mais preocupadas do que eu mesma. Ainda não me sinto grávida, não percebo nenhuma mudança no corpo e nem tenho enjôos. Pretendo bater o recorde da Isabel (que jogou até os seis meses de gravidez)?, disse Paula. A atleta garantiu: ?Não tenho medo, nenhum receio. Se tenho de me jogar em um ?peixinho?, por exemplo, já caio automaticamente de lado. Por enquanto quero ajudar o time ao máximo?.