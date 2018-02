Minas está perto da vaga no feminino Atual campeão da Superliga Feminina, o Minas iniciou com vitória a série de três jogos do play-off diante do Tênis Clube São José. A primeira partida aconteceu no sábado, em São José dos Campos, e terminou com o placar favorável às mineiras em 3 a 0, parciais de 25/21, 25/12 e 25/18. O jogo teve 1h19 de duração no ginásio Manoel Bosco. O próximo jogo entre mineiras e paulistas acontece apenas no próximo domingo, dia 16, no ginásio Juscelino Kubtschek, em Belo Horizonte, às 12 horas, com transmissão da TV Bandeirantes. Se vencer, o Minas, da atacante Angela Moraes, encerra a série e alcança a semifinal. A rodada será completada neste domingo (9) com Rexona x São Caetano e Osasco x Pinheiros. Demais Resultados - Primeira rodada das quartas-de-final CadSoft/T.C São José 0 x 3 MRV/Minas (21/25, 12/25 e 18/25) Automóvel Clube/Campos 2 x 3 Macaé/Nuceng (18/25, 30/28, 25/15, 21/25 e 13/15)