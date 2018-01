Minas ganha mais uma na Superliga O Telemig/Minas ganhou mais uma na Superliga masculina de vôlei. Desta vez foi do Intelbrás/São José por 3 a 0 (25/23, 25/22 e 25/13), no jogo disputado nesta quinta-feira em Belo Horizonte (MG). Com esta vitória, o time mineiro continua na liderança da competição. Nos outros jogos da rodada, o Ulbra venceu por 3 a 2 UCS/Colombo (25/20, 22/25, 25/23, 19/25 e 16/14), o Náutico/Araraquara fez 3 a 1 no Banespa/Mastercard (25/21, 21/25, 25/21 e 25/19) e o Wizard/Suzano fez 3 a 0 Shopping ABC/São Caetano (27/25, 25/19 e 25/17).