Minas inicia luta pelo tetra da Superliga O Telemig/Minas, um dos favoritos ao título da Superliga Masculina de Vôlei, estréia sábado na competição. A equipe, que conta com três jogadores da seleção brasileira, busca o tetracampeonato. A partida será em Caxias do Sul, diante do UCS/Colombo, às 20 horas. Os mineiros ganharam a Superliga em 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002. Na última temporada, ficou na quinta posição. Mas o grupo do técnico Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, está pronto para recuperar a hegemonia do vôlei nacional. "Estamos treinando com o time completo desde terça-feira. Ainda vai levar um tempo para o grupo se entrosar. Esperamos voltar a ganhar o título com o investimento em jogadores mais experientes - casos de Giovane, Ricardinho, e a volta de André Nascimento (todos da seleção)", diz o treinador. Sobre a responsabilidade do favoritismo, Cebola garante que está tranqüilo. "Se colocarmos em prática o time que temos no papel, certamente justificaremos esse status. Mas só se cada um desempenhar o que realmente sabe." Mineiro de Juiz de Fora, o ponta Giovane avisa. "Sabemos que a torcida mineira gosta muito de vôlei e é exigente. O ano passado o time não foi muito bem, e teremos de nos esforçar muito para levar o tetracampeonato." Além dos três jogadores da seleção, o time base do Telemig tem o líbero Serginho, Henrique, Digão e Douglas. Para Cebola, a UCS é um time perigoso. "Desde o final de 2002, jogamos com eles cinco vezes, e todas as vitórias foram por 3 a 2. É uma pedreira, ainda mais com o reforço do Talmo, que é um levantador experiente e campeão olímpico." A rodada de sábado ainda terá Ulbra/São Paulo e Wizard/Suzano, às 19 horas; Unisul e Banespa, às 20 horas; Bento/Union Pack, às 10h30, e Intelbras/São José e Shopping ABC/Santo André, às 20h30, com SporTV. Na competição feminina, os três jogos de sábado serão às 19 horas: Açúcar União/São Caetano e Pinheiros, Suzano e Finasa/Osasco e Macaé e MRV/Minas.