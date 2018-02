Minas, invicto, vence o São Caetano por 3 a 0 O Telemig Celular/Minas, atual campeão da Superliga Masculina, venceu ontem o São Caetano/Tamoyo por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/21 e 25/13, em 1h14 de jogo e manteve a invencibilidade no Grupo A. O maior pontuador o oposto Rivaldo, do Minas, com 14 acertos. Na quinta-feira, pela quarta rodada do primeiro torneio, o Telemig pega a Sada Betim às 19h30, em Betim. No mesmo horário, o São Caetano recebe o Vôlei Futuro.