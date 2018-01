Minas joga pela liderança da Superliga A Telemig Celular/Minas joga em casa nesta quinta-feira, às 20 horas, contra a Intelbras/São José, para tentar manter a liderança da Superliga Masculina de Vôlei. O time mineiro soma 23 pontos, enquanto o rival catarinense é o décimo colocado, com 14. Apesar da vantagem na tabela, o técnico Marcos Miranda, do Minas, diz que não terá um duelo fácil pela frente. "A nossa responsabilidade numa partida como esta é muito maior. E o time que joga em casa ainda tem a obrigação de vencer. Será um jogo interessante", afirmou. O técnico de São José, Djalma Cardoso, espera que a sua equipe tenha equilíbrio para suportar a pressão de jogar contra ?um dos favoritos" ao título. "No primeiro turno, não conseguimos jogar bem. Foi um dos piores desempenhos da equipe. Agora, acredito num jogo de superação", avalia. Outros quatro jogos completam a rodada, todos às 20 horas desta quinta-feira: Ulbra x UCS/Colombo, Araraquara x Banespa, Suzano x São Caetano e OnLine x Bento Union.