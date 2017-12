Minas pega Cuba; Rexona, a Dominicana O Minas Tênis joga na 4ª rodada da Salonpas Cup com o Havana Club, amanhã, às 18 horas, pela terceira vitória e para seguir líder. O Rexona-Ades, do Rio, terá as jogadoras que estavam na seleção brasileira, contra o Proyecto Nacional, da República Dominicana, às 20 horas. Os jogos, no Ginásio do Ginásio do Ibirapuera, têm entrada franca.