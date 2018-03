Minas tenta adiar decisão da Superliga Pela Superliga Feminina de Vôlei, o jogo desta quarta-feira entre MRV/Minas e Finasa/Osasco é decisivo para as mineiras. Para a equipe continuar brigando pelo título terá de vencer Osasco no Ginásio do Mineirinho, às 20h30 (com SporTV). Se conseguir, o Minas empata a série em 2 a 2 e enfrenta as paulistas no sábado, no Ginásio do Ibirapuera, valendo o título. A líbero Verê, de Osasco, declara. ?A quarta partida das finais será muito difícil porque será a última oportunidade para a MRV continuar na luta pelo título. Além disso, elas vão jogar em casa e virão com tudo para empatar a série.?