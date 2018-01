Minas tenta recuperação na Superliga Atual tricampeã da Superliga Masculina de Vôlei, a Telemig Celular/Minas joga nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, contra a Lupo Náutico/Fundesport, em busca da reabilitação na competição. Depois de encerrar o turno na liderança, o time mineiro sofreu duas derrotas consecutivas no início do returno e está na quarta posição. "A Lupo/Náutico tem um potencial de ataque muito forte. Além disso, o Fabiano (levantador) está distribuindo as jogadas com bastante competência. O saque deles também é muito potente, principalmente com o Everaldo, que tem feito muitos pontos neste fundamento", afirmou o treinador do Telemig, Carlos Alberto Castanheira, o Cebola. O time de Araraquara, que ocupa o 7º lugar, também não venceu na segunda fase. O técnico Paulo Sergio Mori critica: "Nestes dois últimos jogos, o saque não funcionou. Atualmente, para jogar contra equipes velozes, como o Telemig Celular/Minas, o saque é fundamental. E, depois, em conseqüência do nosso saque, o bloqueio precisa estar bem. Esse fundamento sempre foi a nossa principal característica, e nas últimas partidas, como o saque não entrou, o bloqueio também não foi bem."