Minas vence Campos na Superliga O MRV/Minas fez valer mais uma vez o fator de jogar em casa e venceu nesta quinta-feira o Automóvel Clube/Campos, por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/23, 22/25 e 25/20, em 1h54, pela terceira partida das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. A vitória coloca o time mineiro novamente em vantagem na briga por uma vaga na decisão. O MRV/Minas havia vencido a primeira partida, em Belo Horizonte, por 3 a 0, e perdeu o segundo jogo, em Campos, por 3 a 2. Caso vença o próximo confronto, a equipe do técnico Antônio Rizola garante lugar na final. A exemplo das partidas anteriores, prevaleceu o equilíbrio durante os quatro sets. O destaque da equipe mineira ficou por conta da atacante norte-americana Logan Tom. Mais de três mil pessoas compareceram ao ginásio do Minas, na zona sul da capital mineira, e viram o time da casa abrir 2 sets a 0. Apesar de ter vencido o terceiro set, a equipe de Campos não conseguiu levar o jogo para a decisão no tie-break. Rizola disse que espera que o equilíbrio observado nas duas últimas partidas se repita no Rio e que o jogo seja decido "nos detalhes". Ele, porém, acredita que o Minas tem condições de conquistar a vaga na final na casa do adversário, desde que melhore o bloqueio e as ações defensivas. A quarta partida do playoff decisivo está marcada para este sábado, às 19 horas, na cidade fluminense. Caso haja a necessidade do quinto jogo, ele será disputado na terça-feira, em Belo Horizonte, em horário ainda a ser definido.