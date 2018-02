Minas vence duelo dos líderes na Superliga No duelo dos líderes da Superliga Masculina de Vôlei, o Telemig/Minas ganhou de virada do Cimed por 3 sets a 2 (20/25, 23/25, 25/19, 25/16 e 15/13), neste domingo, em Poços de Caldas (MG). Com isso, a equipe mineira ultrapassou o rival e assumiu a primeira colocação da competição. Agora, Minas e Cimed estão com os mesmos 34 pontos, com 15 vitórias e 4 derrotas cada um. Mas a equipe mineira leva vantagem no critério de desempate. Nos outros jogos da rodada da Superliga Masculina, todos no sábado, Shopping ABC/Aramaçam 2 x 3 Unisul/Nexxera, Wizard Campinas 2 x 3 Banespa/São Bernardo, Lupo/Náutico 1 x 3 São Caetano/Tamoyo, Ulbra/São Paulo 3 x 0 UCS/Colombo e On Line 2 x 3 Bento Vôlei.