Minas vence o primeiro jogo da decisão O Telemig Minas, jogando em Belo Horizonte, saiu na frente na briga pelo título da Superliga Masculina de Vôlei. Neste domingo, com o apoio da torcida, os mineiros bateram o Banespa/Mastercard por 3 sets a 2 (25/21, 23/25, 33/35, 25/21 e 23/21) e fizeram 1 a 0 na série melhor-de-cinco jogos. A próxima partida será quarta-feira, em São Bernardo, às 19 horas. O destaque da vitória mineira foi Evandro, que substituiu Samuel, poupado com dores musculares. O oposto foi o maior pontuador da partida, com 30 pontos. "O Evandro entrou muito bem, como sempre. Assim como o Paulo Anchieta e o Danilo, que também responderam muito bem quando precisamos deles. Tenho mudado algumas peças e a equipe tem mantido o nível", analisou Marcos Miranda, técnico do Minas. Do outro lado, o treinador do Banespa, Mauro Grasso, reclamou da irregularidade do time. "Vamos estudar o jogo e confirmar o que deveria ter sido feito e não foi. Poderíamos ter fechado o quarto e o quinto sets, mas não conseguimos", lamentou.