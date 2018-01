Minas vence Pinheiros em São Paulo A MRV/Minas veio a São Paulo e venceu a Blue Life/Pinheiros, neste domingo, de virada: 3 sets a 2 (20/25, 18/25, 25/23, 25/20 e 15-11), pela primeira partida das quartas-de-final em melhor-de-três jogos da Superliga Feminina de Vôlei. O próximo jogo da série será na quarta-feira, em Belo Horizonte. O destaque da partida foi a atacante Joyce, do MInas, com 27 pontos, a maior pontuadora. Para o técnico Emmanuel Arnaut, do Minas, a vitória de virada, na quadra adversária, deu moral a seu time: "O time saiu de uma situação difícil e conseguiu vencer. Vai com mais ânimo para o próximo jogo. Mas temos de tomar cuidado porque o Pinheiros virá com muito gás."