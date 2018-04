Mineirinho agradece apoio da torcida em etapa do surfe

"Quero agradecer todo o apoio da torcida aqui na praia e também parabenizar o Jordy (Smith), que surfou muito o evento todo e foi melhor do que eu nesses 35 minutos de bateria", afirmou Mineirinho, após perder a final para o surfista sul-africano por 17,80 a 16,34. "Estou muito feliz e honrado por estar aqui mais uma vez representando o Brasil e queria deixar bem claro para todos vocês aqui na praia que eu dei o meu melhor lá dentro, dei tudo de mim pensando em vocês", completou o brasileiro, após sair do mar e ser muito aplaudido pelo público na areia.

Antes de perder a final, Mineirinho tinha começado o dia com vitória sobre Kelly Slater, dono do recorde de 11 títulos mundiais no surfe, ao fazer 15,33 a 12,30. Depois, ele venceu a semifinal brasileira contra Gabriel Medina por 17,64 a 17,50. Diante disso, levou a torcida ao delírio, com gritos de "Mineiro, Mineiro, Mineiro". Na decisão, porém, o surfista do Brasil não conseguiu repetir o feito de 2011, quando venceu a etapa nacional do circuito.

O segundo lugar, porém, garantiu a liderança do ranking para Mineirinho, que tinha vencido a etapa anterior do circuito, em Bells Beach, na Austrália. Agora, ele tem 18.500 pontos, contra 18.250 de Jordy Smith e 18.200 do australiano Mick Fanning. Kelly Slater, que chegou ao Brasil como líder da temporada, caiu para o quarto lugar, agora com 16.950 pontos. O ASP World Tour volta no dia 2 de junho, quando começa a disputa nas Ilhas Fiji.