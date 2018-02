Mineirinho começa bem a etapa do WCT na Austrália Começou nesta terça-feira a primeira etapa do campeonato mundial de surfe profissional, a World Championship Tour (WCT), em Gold Coast, na Australia. A competição distribui US$ 280 mil em prêmios e 1.200 pontos para o ranking mundial - no primeiro dia, as ondas chegaram a dois metros. Dois brasileiros venceram a primeira bateria: Raoni Monteiro e Adriano ?Mineirinho? de Souza, que tem apenas 19 anos. ?Eu não tinha sentido esse frio na barriga faz tempo, mas consegui controlar meu medo com a primeira onda?, disse Mineirinho que fez sua estréia no WCT, depois de ser campeão no ano passado do WQS, a divisão de acesso. Mineirinho, inclusive, arrancou aplausos do norte-americano Kelly Slater, dono de 7 títulos do WCT e que também venceu sua primeira bateria. ?Eu tenho certeza que ele vai ganhar alguma etapa, não sei qual, talvez no Brazil ou no Japão,? afirmou o grande nome do surfe mundial.