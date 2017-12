Mineirinho consegue única vitória brasileira no surfe Depois de sofrer adiamentos por falta de ondas nos últimos cinco dias, a etapa brasileira do WCT, a divisão de elite do surfe mundial, voltou a ser disputada neste domingo, na Praia da Vila, em Imbituba, no litoral de Santa Catarina. Foram quatro brasileiros na disputa da repescagem, mas apenas Adriano de Souza, o Mineirinho, conseguiu avançar para a terceira fase da competição. Mineirinho contou com a sorte para se classificar na repescagem. Ele não precisou nem entrar na água, já que seu adversário de bateria, o australiano Jarrad Howse, desistiu de participar devido a uma lesão nas costas. "Fico triste por ele porque sei quanto é horrível se machucar no meio de uma competição, ainda mais vindo da Austrália para competir aqui", disse o brasileiro. Enquanto isso, os outros três brasileiros que disputaram a repescagem foram eliminados. Pedro Henrique somou 9,43 pontos e não conseguiu vencer o havaiano Fredrick Patacchia, com 13,60. Yuri Sodré, por sua vez, foi eliminado pelo australiano Bede Durbigde por 13,50 a 11,43. E Paulo Moura perdeu para o norte-americano Chris Ward por 10,00 a 8,40. Agora, além de Mineirinho, o Brasil terá mais seis surfistas na terceira fase da etapa: Jihad Kohdr, Marcelo Nunes, Peterson Rosa, Victor Ribas, Raoni Monteiro e Odirlei Coutinho.