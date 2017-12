Mineirinho deve liderar ranking no WQS Adriano de Souza, o Mineirinho, parou nas semifinais do U.S. Open de Surfe, encerrado domingo na praia californiana de Huntington Beach, mas se deu bem. Com a 3.ª colocação no evento vencido pelo tricampeão mundial Andy Irons, o brasileiro ganhou 1.825 pontos e irá liderar o ranking do WQS ainda esta semana, assim que receber outros 479 pontos pela estréia na etapa do Japão, o Tahara Pro. Na soma, Mineirinho terá 8.455 pontos contra 8.000 do australiano Adrian Buchan.