Mineirinho e Filipe Toledo confirmam a boa fase e avançam no Rio

Líder da Liga Mundial de Surfe, Adriano de Souza, o Mineirinho, confirmou a boa fase com vitória em sua estreia na etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe, na manhã desta terça-feira, na praia da Barra. Pouco depois, os brasileiros Filipe Toledo e Jadson André também venceram suas baterias e avançaram. "As condições da minha bateria estavam boas e ainda bem que consegui pegar as ondas", comemorou Mineirinho. "A energia da galera também me ajudou bastante."

Mineirinho somou 17,90 pontos, sua melhor nota no ano, e se classificou direto para a terceira fase. Os adversários foram o australiano Kai Otton, com 11,60 e o também brasileiro David do Carmo, com 5,67. Agora, os dois perdedores terão de disputar a repescagem em busca de seguir na competição.

Filipe Toledo, o Filipinho, também não decepcionou. Especialista em ondas rápidas, o terceiro colocado no ranking da temporada conseguiu um belo aéreo e venceu sua bateria com 16,27 pontos, contra 11,93 do norte-americano Kolohe Andino e 8,40 do australiano Adam Melling.

Jadson André também venceu com tranquilidade. Ele fez 14,04 pontos contra 11,97 do australiano Josh Kerr e 10,03 de norte-americano Dusty Payne. O também brasileiro Miguel Pupo acabou derrotado em uma disputa acirrada. Sua pontuação de 9,26 não foi suficiente para superar o australiano Matt Banting, que fez 9,76. Com 9,10, o australiano Julian Wilson completou a bateria.

Mais cedo, o atual campeão mundial, Gabriel Medina, levou os fãs à euforia ao vencer sua bateria. Além dele, os brasileiros Wiggolly Dantas e Ítalo Ferreira também avançaram. Por outro lado, Alejo Muniz e Alex Ribeiro terão de disputar repescagem. Outro destaque desta manhã foi a vitória do veterano Kelly Slater, que obteve a melhor nota do dia: 19,27. O australiano Mick Fanning decepcionou e terá de passar pela repescagem.