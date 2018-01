Mineirinho fez pré-temporada de 55 dias no mar para 2006 O campeão mundial do WQS 2005 (divisão de acesso), Adriano de Souza, o Mineirinho, a grande promessa brasileira no surfe, estreou na temporada 2006 do WCT (a elite mundial) dando um show em Gold Coast, na Austrália. Conquistou a terceira colocação ao lado do norte-americano Bobby Martinez, no Quiksilver Pro, vencido pelo heptacampeão mundial Kelly Slater e encerrado na sexta-feira, com ondas de meio metro. Após o final da competição, falou à Agência Estado por telefone e contou ter se preparado muito bem, fazendo uma pré-temporada de 55 dias com quatro a seis horas diárias de exercícios físicos e passando uma semana no Havaí. Agência Estado - O que você espera de sua primeira temporada no WCT? Mineirinho - Estou bastante confiante porque me sinto bem preparado. O foco para este primeiro ano é buscar a requalificação pelo WCT e tentar a melhor posição no ranking. Além de adquirir cada vez mais experiência. AE - Como é surfar ao lado de ídolos campeões mundiais como o norte-americano heptacampeão Kelly Slater e o havaiano tricampeão Andy Irons? Mineirinho - É muito bacana. Serve de estímulo para eu surfar cada vez melhor e me manter constantemente em evolução. AE - Como são seus treinos? Quantas horas por dia fica no mar? Mineirinho - Fiz uma pré-temporada de treinos físicos de quatro a seis horas por dia, no mar, durante 55 dias antes da primeira etapa do WCT para adquirir força, resistência e elasticidade. E antes de chegar à Austrália fiquei uma semana no Havaí, treinando e acertando meus equipamentos (pranchas). AE - O que está faltando em sua carreira e vida pessoal? Mineirinho - Falta muita coisa. O caminho está apenas começando. Agora estou em uma nova fase, onde eu tenho de estar cada vez mais focado dentro de meus objetivos. AE - Quais os planos para o futuro? Mineirinho - Estar sempre melhorando minhas manobras. Crescer em todos aspectos a cada dia. E, acima de tudo, manter sempre a humildade e a calma para fazer as coisas. AE - Você será o próximo Kelly Slater do surfe mundial? Ele mesmo admitiu que você é o melhor da nova geração, que está vindo para arrebentar. Mineirinho - Acho muito legal e importante para minha carreira, mas como disse, eu procuro manter a cabeça no lugar, treinando muito e levando isso sempre como estimulo.