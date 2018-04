Mineirinho fica em 2º no Rio e lidera ranking mundial

RIO - O brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, não conseguiu alcançar a vitória na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de surfe, neste domingo, mas teve dois bons prêmios de consolação. Ele superou o norte-americano Kelly Slater no embate das quartas de final e terminou a etapa na 2ª posição, o que lhe garantiu a liderança do ranking mundial.

Mineirinho precisou se contentar com o vice-campeonato no Rio ao ser derrotado pelo sul-africano Jordy Smith. O rival obteve 17,80 pontos, contra 16,34 do brasileiro. Para chegar à final, Mineirinho precisou bater ninguém menos que Kelly Slater, o supercampeão do surfe mundial.

O duelo marcou o primeiro duelo do dia para o brasileiro, pelas quartas de final. Mineirinho obteve 15,33 pontos, enquanto Slater marcou 12,30. Na semifinal, o confronto foi nacional e apertado. Ele conquistou 17,64 pontos, contra 17,50 de Gabriel Medina.

Smith, por sua vez, precisou superar o brasileiro Felipe Toledo, nas quartas, e o australiano Mick Fanning, na semifinal, antes de fazer o embate com Mineirinho na decisão do título. O surfista sul-africano subiu para o segundo lugar do ranking mundial, empatado com Fanning.

A próxima etapa do Circuito Mundial de surfe será disputada entre os dias 2 e 14 de junho, em Fiji, na Oceania.