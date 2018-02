Mineirinho perde e adia decisão do WQS O brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, perdeu sua bateria da quarta fase no Onbongo Pro Surfing, na Praia Mole, em Florianópolis, e com isso adiou a decisão do título do World Qualifying Series (WQS) para as duas últimas etapas da temporada, em Haleiwa e Sunset, que integram a tríplice corôa havaiana. Com nota 9,60, o surfista foi derrotado pelo também brasileiro Raoni Monteiro (nota 14,50) e o australiano Josh Kerr (13,50), que passaram à próxima fase, e também pelo sul-africano Daniel Redman (12,47), igualmente eliminado. Como somente os sete melhores resultados da temporada são contabilizados para o ranking do WQS, Mineirinho vai descartar os pontos somados no Brasil e continuar com os mesmos 13.128 de antes do Onbongo Pro. A liderança no WQS não está ameaçada porque o americano Bobby Martinez, atual vice-líder da temporada (10.437), decidiu não competir no Brasil, e o australiano Shaun Cansdell, terceiro na classificação e outro candidato ao título (10.265), pode somar no máximo 2.500 pontos na competição, insuficientes para ultrapassar o brasileiro no ranking.