Mineirinho "quebra tudo" no X-Games O skatista Sandro Dias, o Mineirinho, confirmou neste domingo no X-Games Latino-Americano, no Rio de Janeiro, a ótima fase que atravessa. Atual campeão mundial no vertical (half pipe) ? uma pista de quatro metros de altura em forma de U ?, ele venceu pelo segundo ano consecutivo a competição, com 94,33 pontos, seguido pelos também brasileiros Bob Burnquist, 91, e Rodrigo Menezes, 78,67. Mineirinho acertou a manobra tão sonhada de 900 graus (dois giros e meio no ar). ?Quebrei tudo. É o momento mais feliz da minha vida, uma sensação muito boa?, disse o skatista. Na arquibancada, Leila Dias, mãe do campeão, e Fabíola da Silva, sua namorada, incentivavam o atleta. ?Muito linda a volta do meu filho?, gritava a mãe. A prova só foi definida na terceira volta de apresentação (são três voltas, sendo duas descartadas pelos juízes). Até a segunda, Bob liderava com 91 pontos, contra 87,33 de Mineirinho. Na primeira volta, Mineirinho errou muito e se queixou do forte vento na praia do Leme, enquanto Bob abria vantagem com seus vôos e manobras sempre inovadoras. A reação de Mineirinho começou com uma entrada perfeita na segunda volta, com três giros de 540 graus e aéreos de arrancar gritos da torcida. Bob voltou mal para a segunda volta e em seguida assistiu à terceira apresentação de Mineirinho, que foi de tirar o fôlego e rendeu-lhe a nota mais alta da competição: 94,33 pontos. Bob foi para a terceira volta e sofreu uma queda quando finalizava um aéreo. Machucou o ombro e o pescoço e saiu de maca. A pedido da torcida, Mineirinho quebrou o protocolo da competição e voltou para a pista antes mesmo que os outros finalistas se apresentassem para tentar os 900 graus, manobra realizada apenas por dois skatistas no mundo, o norte-americano Tony Hawk e o italiano Giorgio Zattoni. Depois de quatro tentativas, ele chegou lá. ?Nem sei como consegui voltar dos giros, nem me lembro. Há nove meses treino essa manobra.? Bob não pôde acompanhar a manobra ao vivo, pois estava no posto médico. Após assistir pelo monitor, foi abraçar o amigo e, emocionado, disse: ?Foi o 900 graus mais lindo e ?power? que já vi. O Sandro merece, ele batalha muito.? Agora, Mineirinho quer aperfeiçoar a manobra. ?Preciso colocar o 900 na minha linha.?