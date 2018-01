Mineirinho vai à final do X-Games Os brasileiros voltaram a conseguir bons resultados no último dia de competição da etapa latino-americana dos X-Games, na Praia do Leme. No skate vertical, Sandro Dias, o Mineirinho, superou com facilidade o veterano Sérgio Negão, terceiro colocado, e se classificou para a grande final dos X-Games, em agosto, na Califórnia. O americano Neal Hendrix ficou com o segundo lugar, mas não tirou a vaga de Negão porque os Estados Unidos ainda têm uma outra eliminatória para os jogos. "Estou muito feliz com o resultado. Consegui completar três voltas inteiras e não tem nada melhor do que isso para um atleta", disse Sandro Dias, que obteve o segundo lugar no ano passado. A apresentação do skatista foi muito aplaudida pela torcida e recebeu elogios de Bob Burnquist, um dos maiores representantes do esporte no mundo. "O Mineiro está no auge. Acho que este ano é dele", afirmou Bob, que não participou da final porque se machucou durante as eliminatórias. Sérgio Negão era outro atleta que não escondia a felicidade por ter conseguido a vaga para os X-Games. "Fui muito melhor do que eu esperava", disse. Na final do patins inline park aconteceu mais uma festa brasileira, mas com direito a um susto para a torcida. Carlos Pianowski, o Piá, começou muito bem sua apresentação. De repente, ele sentiu câimbras e teve que ser atendido pelos médicos. "Vou tentar voltar", disse de forma melancólica. E Piá retornou e deu um verdadeiro show. Obteve a execelente nota 91,75 e saiu vitorioso. "Isso é o resultado de muita raça e disposição", afirmou o atleta, ao mesmo tempo em que batia no capacete, gesto que sempre realiza para comemorar conquistas. Outro brasileiro, Caio Batista, conseguiu o segundo lugar e a vaga para os X-Games, favorecido pela classificação antecipada de Piá. "É a realização de um sonho. Vou tentar morar nos EUA e viver exclusivamente do patins", disse o atleta. O americano Carls Hills ficou com a terceira posição. Mas não só a vitória dos brasileiros chamou a anteção do público e dos juízes da competição de patins. O primeiro colocado nas eliminatórias, o francês Stephane Alfano, não apareceu para a disputa da final. Sua ausência favoreceu o triunfo dos atletas nacionais.